Пушков прокомментировал предъявленный Чехией ультиматум

Сенатор России Алексей Пушков заявил, что действия Чехии могут привести к понижению уровня дипотношений или к их разрыву.

Сенатор России Алексей Пушков заявил, что действия Чехии могут привести к понижению уровня дипотношений или к их разрыву.

Свое мнение сенатор высказал в Telegram. Глава МИД Чехии Якуба Кулганека ранее потребовал от России вернуть Чешских дипломатов в Москву и пригрозил, что количество послов в Праге и Москве сравняется.

"Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", — отметил Пушков.

Ранее чешские власти заявляли, что российские ответные меры на высылку дипломатов "очень агрессивны". Они обещали, что потребуют компенсацию за моральный ущерб.