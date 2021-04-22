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6:37   22 Апреля 2021
Политика

Пушков прокомментировал предъявленный Чехией ультиматум

Пушков прокомментировал предъявленный Чехией ультиматум

Сенатор России Алексей Пушков заявил, что действия Чехии могут привести к понижению уровня дипотношений или к их разрыву.

Свое мнение сенатор высказал в Telegram. Глава МИД Чехии Якуба Кулганека ранее потребовал от России вернуть Чешских дипломатов в Москву и пригрозил, что количество послов в Праге и Москве сравняется.

"Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", — отметил Пушков.

Ранее чешские власти заявляли, что российские ответные меры на высылку дипломатов "очень агрессивны". Они обещали, что потребуют компенсацию за моральный ущерб.

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#россия #пушков #чехия

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