Правоохранители задержали главу Сретенска Тонких

Задержание главы городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких произошло в Забайкальском крае, информирует региональный СК.

Задержание главы городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких произошло в Забайкальском крае, информирует региональный СК.

По данным следствия, в 2019 году администрация Сретенска заключила муниципальный контракт на ремонт дороги в Сретенске на сумму около 2,4 млн рублей. Глава города, зная о невыполнении подрядчиком работ по контракту, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику выплатили всю сумму по контракту.

Также глава Сретенска превысил свои должностные полномочия, разрешив подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. В результате этих действий подрядчик незаконно использовал свыше 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму более 300 тыс. рублей.

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи возбудили против него уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Тонких меры пресечения.