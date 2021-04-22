Навальный не получил поддержки от жителей Дальнего Востока и Сибири

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального закончились на Дальнем Востоке и в Сибири, даже не начавшись.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального закончились на Дальнем Востоке и в Сибири, даже не начавшись.

ФАН рассказал, как прошли несанкционированные митинги в городах России. Например, жители Владивостока, в целом, не захотели участвовать в этих мероприятиях. В общей сложности на улицы вышло около сотни человек, включая зевак. Шествие окончилось через пару часов прогулки по городу.

Аналогично все прошло в Благовещенске. Сторонники осужденного блогера говорили о тысяче людей, которые обещали выйти на улицы, однако главная городская площадь осталась пуста. Меньше 500 человек пришли на сходку в Новосибирске, хотя организаторы ожидали не менее 12 тысяч участников. Глава штабов Навального Леонид Волков сам не ожидал такого провала, ведь прошедшие акции оказались еще более вялыми, чем фонарики 14 феврали или митинги в январе.

Примечательно, что ранее пиар-кампании готовились заранее, а в этот раз известие о проведении митингов появилось за три дня до начала. Вероятно, западные кураторы объявили сторонникам Навального ультиматум. Необходимо было провести митинги в день послания президента Федеральному собранию. В противном случае они бы лишились финансирования.

Главное задачей подобных акций является обесценивание послания Путина и переключение внимания на несанкционированные акции. Западу необходимо получить яркую картинку "народного сопротивления российской власти".