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6:06   22 Апреля 2021
Политика

Бывший японский премьер заявил о важности сближения Москвы и Токио

Бывший японский премьер заявил о важности сближения Москвы и Токио

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заступился за отношения между Россией и Японией. Он также раскритиковал политиков, которые поддерживают санкции против РФ.

Экс-политик отметил, что Крым воссоединился с Россией совершенно на законных правах. Он добавил, что эта территория стала российской только из-за решения людей, которые проживают на полуострове.

"Экономические санкции, вводимые западными властям носят не только антироссийских характер, но и являются необоснованными", — заявил он в ходе выступления на заседании международного круглого стола.

Хатояма также отметил деструктивные решения США и сообщил о важности объединения Москвы и Токио. По его мнению в этом случае страны смогут противостоять американскому влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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