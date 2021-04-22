Завершение карьеры Навального подтвердилось провальными митингами в России

Несмотря на то, что точное количество участников незаконных митингов установить всегда трудно, понятно одно — названная МВД РФ цифра в 20 тысяч человек сильно завышена.

Несмотря на то, что точное количество участников незаконных митингов установить всегда трудно, понятно одно — названная МВД РФ цифра в 20 тысяч человек сильно завышена.

При подсчете участников акций тяжело добиться точности, поскольку часто в цифру попадают прохожие и зеваки. Но даже с учетом этого ясно, что акция в поддержку блогера Алексея Навального с треском провалилась из-за малочисленности участников мероприятия, уверен политолог Сергей Простаков.

"Свою малочисленность вышедшим на улицы и площади не удалось скомпенсировать громкими событиями или хотя бы яркой картинкой для медиа", — рассказал политолог в беседе с ФАН.

Интерес к фигуре Навального спадает, и этот факт стал очевидным во время митингов 21 апреля. Может прозвучать множество оправданий, среди которых плохая погода и недостаточно широкая рекламная кампания, но факт остается фактом.