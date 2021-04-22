Глава МИД Украины призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Киев призвал Брюссель рассмотреть возможность отключения России от системы межбанковских финансовых каналов SWIFT.

Киев призвал Брюссель рассмотреть возможность отключения России от системы межбанковских финансовых каналов SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, на встрече глав МИД стран-членов ЕС в рамках пакета новых экономических санкций против России Брюссель должен рассмотреть этот вопрос. С таким призывом он выступил в понедельник.

Накануне в МИД РФ заявил, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT. Однако если ее отключат, Москва сможет задействовать другие системы и возможности.