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5:24   22 Апреля 2021
Политика

Глава МИД Украины призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Киев призвал Брюссель рассмотреть возможность отключения России от системы межбанковских финансовых каналов SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, на встрече глав МИД стран-членов ЕС в рамках пакета новых экономических санкций против России Брюссель должен рассмотреть этот вопрос. С таким призывом он выступил в понедельник.

Накануне в МИД РФ заявил, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT. Однако если ее отключат, Москва сможет задействовать другие системы и возможности.

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#евросоюз #украина #swift

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