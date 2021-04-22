Чешские сенаторы призвали разорвать договор о сотрудничестве с Россией

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщает Чешское ТВ.

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщает Чешское ТВ.

Сенаторы сочли взрывы во Врбетице "актом государственного терроризма" и в связи с этим призвали разорвать с Россией договор о сотрудничестве, а также сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. За это предложение проголосовали 67 из 72 сенаторов.

Сенат также посоветовал правительству обсудить инцидент во Врбетице в Совбезе ООН, органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены о поддержке. Россия должна заплатить за принесенный происшествием ущерб, заключили сенаторы.

Власти Чехии ранее заявили, что российские спецслужбы подозреваются в якобы причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году. В Кремле отвергли обвинения и назвали их голословными. Прага выслала из Чехии 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила о высылке 20 сотрудников посольства республики.