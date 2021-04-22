4:18 22 Апреля 2021Политика
Пушков прокомментировал слова Псаки о "толстокожести" США
Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на аналогию президента России Владимира Путина о противниках государства с антагонистами "Маугли".
Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на аналогию президента России Владимира Путина о противниках государства с антагонистами "Маугли".
Путин заявил, что недруги подобны тигру Шерхану и шакалу Табаки, на что пресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что США не воспринимают такие высказывания.
"И напрасно не воспринимают. Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Ширхана, и про шакалов", — заметил Пушков в своем Telegram.
Псаки подчеркнула, что Белый дом не воспринимает аллюзию на личный счет. У США слишком толстая кожа, добавила она по данным "РИА Новости".