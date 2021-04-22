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4:18   22 Апреля 2021
Политика

Пушков прокомментировал слова Псаки о "толстокожести" США

Пушков прокомментировал слова Псаки о "толстокожести" США

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на аналогию президента России Владимира Путина о противниках государства с антагонистами "Маугли".

Путин заявил, что недруги подобны тигру Шерхану и шакалу Табаки, на что пресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что США не воспринимают такие высказывания.

"И напрасно не воспринимают. Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Ширхана, и про шакалов", — заметил Пушков в своем Telegram.

Псаки подчеркнула, что Белый дом не воспринимает аллюзию на личный счет. У США слишком толстая кожа, добавила она по данным "РИА Новости".

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