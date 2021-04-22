Осташко объяснил безуспешность незаконных акций Навального

Провалившиеся митинги в российских городах доказали, что от Алексея Навального отвернулись его сторонники. С таким мнением выступил руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Провалившиеся митинги в российских городах доказали, что от Алексея Навального отвернулись его сторонники. С таким мнением выступил руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

В беседе с Федеральным агентством новостей Осташко заявил, что поддержка Навального только иллюзия из Сети. Она всегда была преувеличена за счет ботов. За последние годы огромное количество людей отвернулось от блогера, в том числе его близкие соратники и руководители штабов.

"Они думают, зачем идти за какого-то жулика, бандюгу, которому, кроме крови, ничего от протестов не надо. На этом фоне все руководители Навального смылись за границу. Люди поняли, что их выставляют как болванчиков на эти митинги под дубинки полиции", — отметил эксперт.

По данным МВД, в среду, 21 апреля, во всех городах России на несанкционированные митинги вышли до 20 тысяч человек. Руководитель издания PolitRussia подчеркнул, что эти данные сильно завышены. Он считает, что россияне давно поняли — ни о какой "прекрасной России будущего" Навальный и его сторонники не думают, а решают вопрос, как набить свои карманы.