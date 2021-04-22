США получили список дипломатов для высылки из России

Десять сотрудников посольства США в России были объявлены персонами нон грата. Об этом сообщил МИД России заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману.

Десять сотрудников посольства США в России были объявлены персонами нон грата. Об этом сообщил МИД России заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману.

США получили от России "официальную корреспонденцию" со списком дипломатов, подтвердил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге. Указанным лицам предписано покинуть территорию страны до конца дня 21 мая.

"Посол Салливан пока в Москве, его план вернуться домой на этой неделе", — сказал Прайс.

Ранее сообщалось, что Москва пошла на зеркальные меры на "враждебные действия" Вашингтона против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.