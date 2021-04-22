WSJ: Вашингтон может смягчить санкции против Ирана

Американское правительство планирует смягчить определенные антииранские санкции, важные для экономики государства.

Американское правительство планирует смягчить определенные антииранские санкции, важные для экономики государства.

Меры ослабления, как пишет Wall Street Journal, могут затронуть нефтяную и финансовую отрасли. Вашингтон может ослабить ограничения против металлургических компаний, предприятий по производству автомобилей, текстиля и других.

Ранее в Тегеране объяснили необходимость снятия санкций США. Это поможет вернуться к полноценному выполнению ядерной сделки. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил готовность государства отменить ограничения, не соответствующие СВПД.