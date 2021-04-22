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3:03   22 Апреля 2021
Экономика

WSJ: Вашингтон может смягчить санкции против Ирана

WSJ: Вашингтон может смягчить санкции против Ирана

Американское правительство планирует смягчить определенные антииранские санкции, важные для экономики государства.

Меры ослабления, как пишет Wall Street Journal, могут затронуть нефтяную и финансовую отрасли. Вашингтон может ослабить ограничения против металлургических компаний, предприятий по производству автомобилей, текстиля и других.

Ранее в Тегеране объяснили необходимость снятия санкций США. Это поможет вернуться к полноценному выполнению ядерной сделки. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил готовность государства отменить ограничения, не соответствующие СВПД.

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