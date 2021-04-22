Цифровые карты сэкономят российским банкам до 54 млрд рублей

Пандемия спровоцировала развитие цифровых банковских карт. Рост их популярности пришелся на начало 2020-ого года.

Пандемия спровоцировала развитие цифровых банковских карт. Рост их популярности пришелся на начало 2020-ого года.

Цифровые карты начали стремительно распространяться из-за пандемии. Об этом сообщили "Известиям" в кредитных организациях из топ-50.

Повышенный спрос населения на цифровые карты заметили в ВТБ, РСХБ, Газпромбанк, Росбанк, МКБ, МТС Банк, "Дом.рф", Райффайзен, "Открытие", "Хоум Кредит" и "Санкт-Петербург". Спрос на "цифру" замечают и в банках, которые начинают их предлагать клиентам только в 2021-м году.

ЦБ связывает развитие альтернатив пластику с пандемией. Банк отметил, что транзакции с цифровых карт отдельно не помечаются.

Банки ожидают и дальнейшее развитие спроса на новый вид карт. Некоторые денежно-кредитные организации планируют увеличить часть цифровых карт до 30-40% к концу 2021-ого года.