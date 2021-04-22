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2:25   22 Апреля 2021
Экономика

Цифровые карты сэкономят российским банкам до 54 млрд рублей

Цифровые карты сэкономят российским банкам до 54 млрд рублей

Пандемия спровоцировала развитие цифровых банковских карт. Рост их популярности пришелся на начало 2020-ого года.

Цифровые карты начали стремительно распространяться из-за пандемии. Об этом сообщили "Известиям" в кредитных организациях из топ-50.

Повышенный спрос населения на цифровые карты заметили в ВТБ, РСХБ, Газпромбанк, Росбанк, МКБ, МТС Банк, "Дом.рф", Райффайзен, "Открытие", "Хоум Кредит" и "Санкт-Петербург". Спрос на "цифру" замечают и в банках, которые начинают их предлагать клиентам только в 2021-м году.

ЦБ связывает развитие альтернатив пластику с пандемией. Банк отметил, что транзакции с цифровых карт отдельно не помечаются.

Банки ожидают и дальнейшее развитие спроса на новый вид карт. Некоторые денежно-кредитные организации планируют увеличить часть цифровых карт до 30-40% к концу 2021-ого года.

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#банк #банковские карты #пандемия #коронавирус #цифровые карты

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