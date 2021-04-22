Поручение Путина позволит завершить газификацию Подмосковья раньше срока

Подмосковье будет полностью газифицировано до 2030 года после поручения президента РФ Владимира Путина, сообщил гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов.

Подмосковье будет полностью газифицировано до 2030 года после поручения президента РФ Владимира Путина, сообщил гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов.

Он напомнил, что во время обращения к Федеральному собранию Путин поручил отменить плату за подводку газа непосредственно до границ земельного участка. Баранов уверен, что поручение президента позволит сократить сроки полной газификации Московской области.

"Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено. Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения, он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%", — заявил он в беседе с 360tv.ru.

Баранов отметил, что на газификацию Московской области с 2021 по 2030 год выделены дополнительные 34 миллиарда рублей. Газ станет доступен еще более чем для 184 тысяч жителей региона.