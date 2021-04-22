Обмотанный скотчем сторонник Навального пришел на митинг в Москве

Человек в костюме цвета российского триколора из клейкой ленты пришел на несанкционированный митинг в поддержку Навального в Москве.

Человек в костюме цвета российского триколора из клейкой ленты пришел на несанкционированный митинг в поддержку Навального в Москве.

Фрик сначала молча прошел по одной из столичных улиц, а потом застыл в центре толпы. Интересно, что молодой человек не отвечал на вопросы о своем внешнем виде. Необычным нарядом и поведением он приковал внимание многих собравшихся, которые принялись фотографироваться с таким ярким участником. Перед этим правоохранители задержали в столице подростка, в руках которого была саперная лопатка.

Ранее московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции заявил, что власти столицы не согласовывали проведение митингов 21 апреля и 1 мая. В связи с этим организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.