Ямал построит СШХ с помощью инфраструктурных кредитов

Государственные инфраструктурные кредиты помогут Ямало-Ненецкому автономному округу построить железнодорожную магистраль Северный широтный ход (СШХ).

Государственные инфраструктурные кредиты помогут Ямало-Ненецкому автономному округу построить железнодорожную магистраль Северный широтный ход (СШХ).

Жизнь российских регионов значительно улучшится благодаря новому финансовому инструменту, который также поможет создать новые рабочие места. Порядка 500 млрд рублей будут направлены в российские субъекты до 2023 года на реализацию проектов, в число которых входит и СШХ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин Федеральному собранию, передает телерадиокомпания "Ямал-регион".

"Ямало-ненецкий автономный округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики", — сказал глава государства.

Он отметил, что для запуска СШХ на данный момент есть все возможности. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил Путину свою благодарность за доверие и новые возможности, которые позволят запустить строительство железнодорожной магистрали.