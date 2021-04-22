Экономист объяснил, почему отключение России от SWIFT влетит США в копеечку

Перспектив того, что Запад действительно отключит Россию от системы международных межбанковский платежей SWIFT, пока не прослеживается.

Перспектив того, что Запад действительно отключит Россию от системы международных межбанковский платежей SWIFT, пока не прослеживается.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя очередной призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к европейским коллегам рассмотреть вопрос о введении против России дополнительных санкций, которые бы включили в себя и отключение от SWIFT.

Однако все призывы украинского министра не возымели успеха.

По словам Владимира Брутера, Украина предлагает Европе антироссийские меры, которые давно уже обсуждаются политическим истеблишментом и СМИ в США в качестве наиболее жестких санкций. Таким образом Киев двигается в русле американской санкционной политики.

Но, если подобные меры и доставят российской экономике определенные сложности, подкосить они ее не подкосят. В целом Россия готова к такому повороту событий – она уже создала национальный аналог системе SWIFT, к которому подключились более 20 стран, и эмитировала карточки «Мир».

Поэтому катастрофы или каких-либо непреодолимых проблем в результате отключения Росси от SWIFT не произойдет. Но точно сказать, чем такое отключение обернется для России на практике пока нельзя – ей в любом случае придется потратить время на преодоление последствий этого шага.

«Система SWIFT является частной компанией только формально: она находится под полным контролем Вашингтона. Если американцы захотят реализовать данное решение, они смогут это сделать в сжатые сроки», – уверен Брутер.

Ранее под давлением Соединенных Штатов Америки от системы SWIFT, основной функцией которой является передача информации о транзакциях, были отключены Иран и северная Корея. Но и там не случилось финансового коллапса, так как сами платежи осуществляются независимо от SWIFT.

«Если США примут такое решение против РФ, то одновременно перепрыгнут через несколько точек невозврата, но американцам выгодно поддерживать видимость диалога с Москвой, — объяснил политолог. — В случае запретительного решения по SWIFT такая возможность убивается сразу, только Байден этого явно не хочет, из-за чего США ввели ограниченные санкции».

Таким образом США действительно имеют возможность отключить Россию от SWIFT, но такая перспектива пока не просматривается, отмечает Брутер. А заявления украинского министра иностранных дел, который специализируется на антироссийской риторике, ни на что не оказывают влияния.

При этом, как отмечает политолог, создается впечатление, что американцам гораздо выгоднее разговоры на тему возможных антироссийских санкций, чем сами санкции, так как это дает им возможность воздействовать на экономику РФ.

Например, анонсированные за три месяца санкции против российского госдолга оказывали влияние и на курс рубля и на финансовый климат в России, напомнил эксперт.

Для того, чтобы держать Москву в напряжении, у Вашингтона есть целая система механизмов – от средств массовой информации до заявлений политических сателлитов США, таких как Кулеба. А, учитывая то, что американский посол наконец покинул Москву, отношения между Москвой и Вашингтоном уже находятся в наихудшей точке.

«Ухудшаться нашим отношениям еще есть куда – они будут продолжать деградировать до устойчивой точки. Это обязательное свойство отношений такого рода. SWIFT, госдолг РФ и «Северный поток – 2» останутся средствами давления США», – считает Брутер.

Вопрос газопровода «Северный поток – 2» и его включения в энергетику Германии и Евросоюза обострится после осенних выборов в бундестаг, так как есть вероятность того, что в правящую коалицию войдет проамериканская партия «Зеленых».

Но для России продолжение санкционного давления, при всей его неприятности и тревожности, не принесет серьезных проблем, подчеркивает Владимир Брутер в заключение. Американцы, по его словам, понимают, что введение против России все новых санкций делает уязвимыми их самих, и не хотят этого допустить.