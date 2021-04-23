Der Tagesspiegel: Путин способен без боя обыграть Европу и США

Российский президент Владимир Путин обязательно выиграет в мировой политической игре, так как он способен продвигать свой курс более решительно чем все 27 лидеров стран вместе с главами США и Великобритании в придачу.

Российский президент Владимир Путин обязательно выиграет в мировой политической игре, так как он способен продвигать свой курс более решительно чем все 27 лидеров стран вместе с главами США и Великобритании в придачу.

Об этом говорится в материале немецкого издания Der Tagesspiegel, автор которого уверен, что российскому президенту не нужна война и он не намерен прибегать к насилию — «хватит и рева танков».

«Путин как всегда показывает себя не как авантюрист, а как хладнокровный игрок, который хорошо просчитывает все риски… », — отмечает немецкий аналитик.

По его мнению, Владимир Путин знает, что может не обращать внимание на Европейский Союз, который не в состоянии играть в стратегические шахматы ни в военном, ни в психологическом смысле.

Никто в Евросоюзе и в США не собирается воевать и умирать за Донбасс, уверен автор.

«Послать на восток хотя бы пару бригад? Этого не хочет даже Байден, пусть он и взял более жесткий тон в отношениях с Москвой, чем Трамп. Но больше 500 американских солдат он в Европу посылать не намерен. А немцы заняты предвыборной борьбой. Поэтому в ход пойдут санкции», — считает журналист.

В заключение в статье отмечается, что Западу остается только уповать на возможную в обозримом будущем двустороннюю встречу президентов России и США. Если переговоры Владимира Путина и Джо Байдена будут результативными, это поспособствует снижению напряженности в международных отношениях и поможет создать более предсказуемую ситуацию во всем мире.

При этом российский лидер, имеющий на руках лучшие карты, обязательно сможет воспользоваться своим преимуществом, подчеркивает автор материала.