Украинский эксперт: новые законы об инвестициях — это ужас с точки рения коррупции

Говорить о каком-то росте украинской экономики в обозримом будущем не приходится, в лучшем случае можно надеяться, что по итогам 2021 года не будет падения.

Говорить о каком-то росте украинской экономики в обозримом будущем не приходится, в лучшем случае можно надеяться, что по итогам 2021 года не будет падения.

Такое мнение, выступая на YouTube-канале «Голос ТВ», высказал украинский эксперт-экономист Всеволод Степанюк, который считает, что, скорее всего, украинскую экономику в условиях пандемии и обострения военно-политической ситуации, снижающих покупательскую способность населения, ждет очередное падение.

«Если посмотреть на экономику, то мы видим продолжение падения в третьем квартале. Хотя в третьем квартале локдаунов не было. Экономика все равно имеет инерцию, и она падала чуть более 3%. Это сразу же опровергает цифры бюджета, которые предполагают рост в 4% в этом году, даже 4,6%. На этой цифре построены доходные цифры бюджета», — заявил Степанюк.

По его словам, совершенно очевидно, что никакого роста в 4,6% по итогам 2021 года украинской экономике не грозит. Объявлявшиеся в 2020 году украинским властями локдауны привели к полному кризису сферы обслуживания в стране. Кроме того, сильно пострадали сфера общепита и торговля.

Покупательская способность населения на Украине падает катастрофически, подчеркивает экономист. Это видно и по сокращению количества продаж, и по снижению импорта.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что в последнее время вокруг Украины обострилась политическая ситуация, напомнил Степанюк.

«Поэтому о каком-то росте говорить не приходится совершенно, несмотря даже на какие-то попытки принять какие-то законы. Я их почитал – это просто какой-то ужас с точки зрения коррупции. Но, тем не менее, власть считает, что она стимулирует какие-то инвестиции в Украину», — заключил экономист.

Напомним, в начале апреля на Украине появился Национальный фонд инвестиций и вступил в силу «закон об инвестиционных нянях», который гарантирует государственную поддержку иностранным и отечественным инвесторам, вкладывающим в развитие экономики страны более 20 миллионов евро.