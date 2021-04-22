Юсин: Путин показал, что пока не хочет нагнетать внешнеполитическую ситуацию

Президент РФ Владимир Путин подчеркнуто и демонстративно посвятил Послание Федеральному собранию, с которым он выступил накануне, внутрироссийским вопросам, не упомянув ни одно из зарубежных государств, кроме Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнуто и демонстративно посвятил Послание Федеральному собранию, с которым он выступил накануне, внутрироссийским вопросам, не упомянув ни одно из зарубежных государств, кроме Белоруссии.

Об этом в личном Telegram-канале пишет обозреватель издания «Коммерсант», политолог Максим Юсин, отмечая, что Президент в своей речи не говорил, ни о США, ни о Европе, ни о Чехии, которая в последние дни особенно на слуху.

Единственное из зарубежных государств, о котором в контексте готовившегося там госпереворота вспомнил Владимир Путин, это Белоруссия. Развивая эту тему, глава государства упомянул также о свергнутом украинском президенте Викторе Януковиче, но этот момент вряд ли можно засчитать за полноценное упоминание Украины, рассуждает политолог.

Таким образом, пишет Юсин, Путин не отреагировал на обращенный к нему призыв нынешнего украинского президента Владимира Зеленского провести встречу в любой точке Донбасса. Также не сбылись и предсказания отдельных российских политиков, что в Послании к Федеральному собранию президент РФ объявит «чуть ли не о признании Луганской и Донецкой народных республик».

«Но он (Владимир Путин) предпочел взять паузу, промолчать, показав тем самым, что Кремль не хочет (пока?) нагнетать ситуацию. Как минимум до переговоров с (президентом США Джо) Байденом, после которых многое должно проясниться. А до тех пор спешить смысла нет», — заключает Максим Юсин.

Напомним, большая часть Послания Федеральному собранию, с которым накануне выступил российский президент Владимир Путин, была посвящена внутренним российским делам, вопросам поддержки семьи, материнства и детства, поддержки отечественной медицины, вопросам благосостояния россиян.