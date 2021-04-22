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17:30   22 Апреля 2021
Россия

Пушков: Путин в Послании был сдержан, но все же сделал жесткое предупреждение

Пушков: Путин в Послании был сдержан, но все же сделал жесткое предупреждение

Президент РФ Владимир Путин, заявив в своем Послании к Федеральному собранию, что в ответ на любые покушения на безопасность России последует быстрый, жесткий и ассиметричный ответ, попытался предотвратить конфронтацию.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя в беседе с «Парламентской газетой» Послание главы государства, с которым тот выступил накануне.

По мнению сенатора, короткая внешнеполитическая часть Послания-2021, оказалась тем не менее весьма содержательной и отразила то напряженную обстановку, которая установилась в последнее время между Россией и коллективным Западом. Именно этим, считает Пушков, и было вызвано предостережение Владимира Путина о том, что Россия в случае покушения на ее безопасность, ответит «быстро, жестко и ассиметрично».

«На моей памяти это самое жесткое подобное предупреждение, которое когда-либо звучало от Владимира Путина», — заявил Алексей Пушков.

При этом сенатор добавил, что выступление главы государства было достаточно сдержанным и направленным исключительно на то, чтобы предупредить возможную конфронтацию.

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#путин #пушков #предупреждение #послание федеральному собранию

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