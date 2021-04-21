Шествия в поддержку Навального массового провалились по всей России

Несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального, организованная в разных городах России главой региональных штабов блогера Леонидом Волковым, провалилась.

Несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального, организованная в разных городах России главой региональных штабов блогера Леонидом Волковым, провалилась.

Соратники Навального не раз утверждали, что в акции будут участвовать больше людей, чем зарегистрировались на сайте "Фри Навальный". Но все оказалось наоборот, сообщает издание "Блок".

На карте в Петропавловске-Камчатском был отмечен 721 человек. Но вышли в центр города лишь около 40 человек. Устроить акцию в Иркутске должны были более семи тысяч сторонников Навального, но пришли примерно 600 человек. Митинги практически не получились в Хабаровске, Кемерове, Якутске и Новокузнецке.

В Новосибирске на карте "Фри Навальный" отметились 24,5 тысячи, но вышли от двух до трех тысяч человек. В Москве и Петербурге ожидались сотни тысяч сторонников блогера, но в центры городов в итоге вышли несколько тысяч человек. Всего, по данным МВД, участие в несанкционированных митингах в 29 городах России приняли 14,4 тысячи человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае незаконных акций сотрудники правоохранительных органов примут меры. По его словам, призывы к провокациям звучат из-за рубежа.

ГУ МВД по Москве сообщило данные о численности прошедшей в городе несанкционированной акции, которые отличаются от показываемой сторонниками Навального картинки. Митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального собрала шесть тысяч человек.