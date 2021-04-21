Зеленский подписал указ о санкциях против компаний из России

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции рассчитаны на три года. Решение о введении ограничительных мер было принято СНБО Украины 15 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

В дополнении к документу приводится список компаний, против которых введены ограничения. В нем числятся две российские компании "Дорлидер", которая работает в сфере строительства, и ООО "Гранит-001".