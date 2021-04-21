МИД РФ призывал Чехию сменить тон общения с Россией

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Прагу выбрать другую стратегию для общения с Москвой. Переговоры с послом Чехии продолжатся 22 апреля.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Прагу выбрать другую стратегию для общения с Москвой. Переговоры с послом Чехии продолжатся 22 апреля.

В Праге ранее заявили, что Россия обязана вернуть обратно высланных чешских дипломатов, причем необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени 22 апреля, иначе правительство обещает выслать других российских дипломатов из страны.

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", — написала председатель ведомства на своей странице в Facebook.

Причиной ухудшения российско-чешских отношений стало обвинение спецслужб России, которые по мнению Праги якобы связаны со взрывом боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году. Это послужило мотивацией для высылки российских послов 18 апреля. На следующий день правительство Чехии исключило "Росатом" из кандидатов, которые претендовали на участие в тендере по созданию нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке европейского государства.