Профессор-политолог объяснил, по какому сценарию следует Чехия в отношении России

Чехия пытается повторить сценарий, которого придерживалась Турция после инцидента со сбитым российским военным самолетом. Об этом рассказал политолог и профессор РУДН Юрий Почта.

Чехия пытается повторить сценарий, которого придерживалась Турция после инцидента со сбитым российским военным самолетом. Об этом рассказал политолог и профессор РУДН Юрий Почта.

Эксперт прокомментировал дипломатический скандал вокруг взрывов во Врбетице. Чехия уверена в "причастности" России и призвала НАТО разорвать отношения с Москвой. Именно так действовала Анкара, когда Турция сбила самолет РФ, напомнил политолог. Однако Альянс сослался на неуместность участия в двустороннем конфликте.

"Разумеется, за Чехию никто не собирается воевать, как это было в годы Второй мировой войны", — поделился профессор с "Экономикой сегодня".

Действия Праги не только вредят отношениям двух стран, но и могут обернуться неприятными последствиями для Чехии, подытожил политолог. Россия должна быть готова ко всему на фоне подрывной деятельности чешских политиков, резюмировал Почта.

МИД Чехии ранее потребовал отменить высылку 20 дипломатических сотрудников из Москвы, сообщает сайт 360tv.ru.