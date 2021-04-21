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21:06   21 Апреля 2021
Политика

Кабмин Германии ответил Путину на слова о "красной черте" для Запада

Кабмин Германии ответил Путину на слова о "красной черте" для Запада

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер ответила на слова президента РФ Владимира Путина о "красной черте" для Запада.

По словам спикера бундестага, конфликты осложняют отношения с Россией, но нужно поддерживать диалог.

"У нас есть многочисленные конфликты с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения, но, несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", — заявила Деммер.

Слова Путина о провокациях и хамстве со стороны Запада в отношении России представитель кабмина ФРГ комментировать не стала.

Ранее российский лидер огласил послание Федеральному собранию, где упрекнул страны Запада в желании "цеплять" Россию. Подобные выпады он назвал хамством, на которое Москва не отвечает.

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#россия #германия #запад

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