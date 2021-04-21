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21:00   21 Апреля 2021
Политика

Российский ФБР осветил смерть афроамериканца Уильямса, который поддерживал полицию США

Российский ФБР осветил смерть афроамериканца Уильямса, который поддерживал полицию США

Правоохранители США застрелили афроамериканца Мэтью Задока Уильямса, который выражал поддержку американской полиции.

Как сообщает Telegram-канал правозащитников из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), полиция получила сообщение про вооруженного ножом мужчину и приехала к нему домой в городе Декейтер. О "подозрительном чернокожем, забравшемся в чужой дом", сообщила белая женщина.

Мужчина открыл правоохранителям дверь с ножом в руках, заявив, что "защищает свою собственность". Полиция отказалась уходить, а затем сотрудники выстрелили в Уильямса. Пока они медлили вызывать скорую, мужчина истек кровью и скончался.

Соседи говорят, что в этом доме Уильямс прожил 15 лет. Он всегда поддерживал действия полиции США и ненавидел насилие, а также никогда ни с кем не вступал в конфликты. Член Палаты представителей штата Джорджия от Демпартии Ренитта Шэннон заявила, что в смерти Уильямса "виноваты 200 лет системы белого превосходства в США". Все прибывшие к нему домой полицейские тоже были чернокожими, как и погибший, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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#сша #полиция #фбр #афроамериканец

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