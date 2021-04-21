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20:56   21 Апреля 2021
Общество

В Германии рассказали о новых особенностях британских штаммов коронавируса

В Германии рассказали о новых особенностях британских штаммов коронавируса

Особые черты британских штаммов коронавируса перечислили немецкие медики. Эксперты из ФРГ объяснили, чем эти разновидности отличаются от исходного вируса.

Потеря вкуса и обоняния редко наблюдаются у британских мутаций, рассказали специалисты. По их мнению, если такой вид коронавирусной инфекции протекает в легкой форме, то чаще всего у пациента заметны кашель и боль в горле.

Сейчас немецкие медики знают гораздо больше о британских мутациях, передает агентство ТАСС. Исследователи продолжают изучать новые штаммы коронавируса, чтобы понять, что служит катализатором для изменений в его геноме.

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#германия #ученые #коронавирус

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