В Германии рассказали о новых особенностях британских штаммов коронавируса

Особые черты британских штаммов коронавируса перечислили немецкие медики. Эксперты из ФРГ объяснили, чем эти разновидности отличаются от исходного вируса.

Особые черты британских штаммов коронавируса перечислили немецкие медики. Эксперты из ФРГ объяснили, чем эти разновидности отличаются от исходного вируса.

Потеря вкуса и обоняния редко наблюдаются у британских мутаций, рассказали специалисты. По их мнению, если такой вид коронавирусной инфекции протекает в легкой форме, то чаще всего у пациента заметны кашель и боль в горле.

Сейчас немецкие медики знают гораздо больше о британских мутациях, передает агентство ТАСС. Исследователи продолжают изучать новые штаммы коронавируса, чтобы понять, что служит катализатором для изменений в его геноме.