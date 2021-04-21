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20:49   21 Апреля 2021
Общество

ГУ МВД подсчитало количество участников несанкционированной акции в Москве

ГУ МВД подсчитало количество участников несанкционированной акции в Москве

Несанкционированная акция в Москве в поддержку осужденного и отбывающего срок в колонии блогера Навального собрала всего шесть тысяч человек.

Главное управление МВД по Москве сообщило данные о численности несанкционированной акции, которые сильно отличаются от картинки, показываемой сторонниками Навального. Судя по их карте, в Москве на митинг вышли 150 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — 50 тысяч. В действительности количество участников значительно скромнее.

В Екатеринбурге организаторы митинга в три раза завысили реальную численность участников. Федеральное агентство новостей сообщило, что, по данным региональных властей, на митинг в столице Урала вышли пять тысяч человек, а на карте, размещенной на сайте признанного в РФ иноагентом ФБК, отметки об участии поставили 15 тысяч человек.

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#мвд #навальный #несанкционированный митинг #численность участников

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