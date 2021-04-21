Юлия Навальная убежала от журналистов на незаконном митинге в Москве

Жена блогера Алексея Навального Юлия пришла на незаконный митинг в Москве, но убежала от вопросов журналистов.

Жена блогера Алексея Навального Юлия пришла на незаконный митинг в Москве, но убежала от вопросов журналистов.

На митинге супруга заключенного блогера появилась без медицинской маски, как того требуют правила нахождения в общественных местах в период пандемии. Журналисты начали задавать Навальной вопросы, но она не смогла ответить ни на один из них.

"Почему у вас на самом большом митинге нет самого организатора", — поинтересовались представители СМИ.

Навальная решила проигнорировать вопрос и убежала.

На митинге ее заметили в компании брата блогера Олега Навального. Он своим присутствием на незаконной акции нарушил меру пресечения по санитарному делу. Ему запрещено появляться на улице после восьми часов вечера.

Ранее Генпрокуратура России напомнила об ответственности за призывы к незаконным массовым акциям и за участие в них. МВД также настоятельно попросило россиян не участвовать в незаконном шествии. Скопление людей повышает риск распространения коронавируса, добавили в ведомстве.