Изобилие ядовитых рыб фугу у берегов Антальи напугало жителей города

Рыбаки обнаружили изобилие ядовитых рыб фугу у восточного побережья Антальи. Эксперты смогли объяснить возможную причину такого явления.

Рыбаки обнаружили изобилие ядовитых рыб фугу у восточного побережья Антальи. Эксперты смогли объяснить возможную причину такого явления.

Ученые предполагают, что фугу попали в воды этой части Средиземного моря вследствие "лессепсаианской" миграции. Так называется процесс перемещения морских обитателей из вод Индийского и Тихого океанов в восточную часть Средиземного моря через Суэцкий канал.

Турецкие специалисты считают, что причиной изобилия этого вида рыб могут быть действия египетских строителей. Строительство плотин на Ниле приводит к сокращению объема стока пресной воды в Средиземное моря. Поэтому недостаточно соленая вода стала барьером для рыб фугу. Власти Турции стимулируют рыбаков бороться с нашествием. За каждую пойманную фугу они могут получить определенное вознаграждение.