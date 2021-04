Дети Кейт Миддлтон прошлись по магазинам вместе с ней после похорон принца Филиппа

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась за покупками вместе с детьми. Семейный шопинг состоялся вскоре после церемонии прощания с покойным герцогом Эдинбургским Филиппом.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась за покупками вместе с детьми. Семейный шопинг состоялся вскоре после церемонии прощания с покойным герцогом Эдинбургским Филиппом.

Кейт Миддлтон была замечена в одном из столичных магазинов на Кингс-Роуд во время траура по покойному принцу Филиппу. Вместе с семилетним сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой герцогиня Кембриджская посетила лавку "Смиггл". Там дети принца Уильяма самостоятельно покупали канцелярские товары для школы — принадлежности понадобились им после окончания пасхальных каникул. Членов королевской семьи заметила владелица магазина Алекса. Об этом она рассказала в своем Twitter.

I wasn’t there but she talked to my team, the kids had a budget that they stuck to and paid for their own things with their own money. Just normal well brought up children and a normal parent trying to do the right thing and that’s just lovely!