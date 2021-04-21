Россиянам назвали основные симптомы диабета второго типа

Диабет второго типа может поначалу казаться безобидным заболеванием и протекать бессимптомно. Однако со временем повышенный уровень сахара в крови станет заметен по ряду признаков.

Диабет второго типа может поначалу казаться безобидным заболеванием и протекать бессимптомно. Однако со временем повышенный уровень сахара в крови станет заметен по ряду признаков.

Сигнализировать о недуге может появление некоторых симптомов. Так, человеку стоит насторожиться, если он стал чаще ходить в туалет или его все больше мучает жажда. Кроме того, при диабете могут наблюдаться чувство усталости и голода, а также затуманенное зрение.

Еще одним признаком заболевания считается зуд, особенно в области гениталий. Изменения кожного покрова тоже могут предупреждать о проблемах с сахаром в крови: на коже начинают появляться темные пятна, а порезы и раны могут дольше заживать, передает Express.