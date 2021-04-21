Незаконный митинг в Петербурге вызвал "панику" у сторонников Навального

Несанкционированный митинг сторонников блогера Алексея Навального вызвал "панику", которую некому пресечь. Организаторы мероприятия потихоньку "сливаются" под разными предлогами.

Несанкционированный митинг сторонников блогера Алексея Навального вызвал "панику", которую некому пресечь. Организаторы мероприятия потихоньку "сливаются" под разными предлогами.

Организаторы региональных штабов ФБК (признан иноагентом в России) не проявляли особой активности при подготовке к митингу. По мнению журналиста Павла Смоляка, в отличие от прошлых незаконных акций активисты не хотят получать наказания и стараются придумать самые правдоподобные "отмазки".

"Сейчас идет конкурс на лучшую отмазку, а также предлагают премии до 50 тысяч рублей за выход на улицу", — отметил публицист в своем Telegram-канале.

Как оказалось, никто из сторонников одиозного блогера Навального не хочет подставляться даже за деньги. Пресечь "панику" в "оппозиционных" рядах некому, особенно в Северной столице. Координатора петербургского отделения Ирину Фатьянову неделю назад задержали за призывы к несанкционированным январским акциям. Оставшиеся коллеги по штабу возлагают надежды исключительно на соцсети, где царит неразбериха. Смоляк уверен, что митинг уже во время анонсирования был обречен на громкий провал, сообщает "ПолитЭксперт".

"Один из сотрудников питерского штаба сегодня от безысходности сходил в церковь и поставил свечку за "здравие митинга"", — иронично отметил автор канала.

Неразбериха творится не только в петербургском филиале. Глава отделения в Новосибирске Сергей Бойко отказался выходить на улицы "по семейным обстоятельствам". Но ярче всех "выделился" ведущий эфиров на YouTube-канале "Навальный Live" Владимир Милов, который переложил всю ответственность за незаконные мероприятия на сотрудников ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова.