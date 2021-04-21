Делягин рассказал о неожиданном эффекте санкций Байдена против РФ

Россия, благодаря новым санкциям, введенным против нее президентом США Джо Байденом, сможет заработать на американцах.

Россия, благодаря новым санкциям, введенным против нее президентом США Джо Байденом, сможет заработать на американцах.

Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире радио «Аврора» новые антироссийские санкции, принятые главой Белого дома 15 апреля, главным пунктом которых стал запрет американским структурам проводить операции с российским государственным долгом.

Как считает Михаил Делягин, на российскую экономику новые ограничительные санкции влияния не окажут, так как они не предполагают полного запрета на приобретение долговых обязательств, которые выпускают Банк России, Минфин и Фонд национального благосостояния РФ. Таким образом, американские компании смогут на приобретать российские ценные бумаги на вторичном рынке и это открывает для банков РФ и других финансовых организаций новые возможности.

«Теперь, если несчастные американские банкиры захотят заработать сверхприбыль на российских "чебурашках" – в смысле, ценных бумагах, – они не смогут брать эти деньги напрямую у Минфина. Им придется покупать у кого-то – у Сбербанка, у ВТБ, у меня, если я захочу выступить посредником. Какой кошмар, какой жуткий удар по американским банкам нанес товарищ Байден! Российская экономика этого точно не заметит», — объяснил Делягин.

При этом эксперт напомнил, что по итогам первого квартала текущего года экономические показатели России продемонстрировали не только восстановление после прошлогоднего коронавирусного кризиса, но и устойчивость к новым санкциям Запада. Тот факт, что баланс между доходами и расходами федерального бюджета в первом квартале 2021 года оказался положительным, указывает на серьезный запас прочности российской экономики в условиях продолжающейся пандемии и внешнего давления.

«Выяснилось, что у нас в марте был лютый профицит бюджета. И в первом квартале у нас профицит. Платежный баланс по кварталу вышел очень благоприятный. Был отмечен бурный приток капиталов в Россию, что не радует либералов. Внешний долг снизился практически до уровня 1 апреля прошлого года», – отметил экономист.

Напомним, ранее эксперты высказали предположение, что американский президент, вводя новые антироссийские санкции, не стал полностью перекрывать банкам США доступ к российским облигациям, из-за их высокой доходности.