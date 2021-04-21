Добавка омега-3 оказалась способна замедлять старение организма

Регулярный прием пищевой добавки омега-3 оказался крайне эффективным в борьбе с ускоренным старением организма. Об этом сообщили американские ученые.

Регулярный прием пищевой добавки омега-3 оказался крайне эффективным в борьбе с ускоренным старением организма. Об этом сообщили американские ученые.

Специалисты из Университета штата Огайо провели исследование с участием 138 человек среднего возраста с сидячим образом жизни и проблемами с лишним весом. Добровольцев поделили на три группы, каждой из которых необходимо было принимать разное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. При этом часть участников получала плацебо.

В результате исследователи заметили улучшение постстрессовой активности теломераз и противовоспалительного интерлейкина-10, а также снижение общего уровня кортизола и провоспалительных интерлейкина-6. Таким образом удалось выяснить, что омега-3 замедляют старение организма, вызванное стрессом.