Члена бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова задержали в Москве

Сотрудники полиции в Москве задержали члена бюро "Яблока" Кирилла Гончарова, заявил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Сотрудники полиции в Москве задержали члена бюро "Яблока" Кирилла Гончарова, заявил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

В настоящий момент он находится в ОВД "Кунцево". Кроме того, в отдел доставили 16 волонтеров его избирательного штаба. Предположительно, им вменяют участие в несогласованной акции. При этом Яковлев отметил, что он не собирался выходить на митинг. В "Яблоке" выразили надежду, что всех задержанных активистов отпустят. Руководство партии, в случае их ареста, готово оказать юридическую помощь.

По данным СМИ, в районе Пушкинской площади наблюдается небольшая группа молодых людей. Представителей прессы на несогласованной демонстрации оказалось значительно больше, нежели самих участников.