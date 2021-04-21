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19:53   21 Апреля 2021
Происшествия

Члена бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова задержали в Москве

Члена бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова задержали в Москве

Сотрудники полиции в Москве задержали члена бюро "Яблока" Кирилла Гончарова, заявил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. 

В настоящий момент он находится в ОВД "Кунцево". Кроме того, в отдел доставили 16 волонтеров его избирательного штаба. Предположительно, им вменяют участие в несогласованной акции. При этом Яковлев отметил, что он не собирался выходить на митинг. В "Яблоке" выразили надежду, что всех задержанных активистов отпустят. Руководство партии, в случае их ареста, готово оказать юридическую помощь.

По данным СМИ, в районе Пушкинской площади наблюдается небольшая группа молодых людей. Представителей прессы на несогласованной демонстрации оказалось значительно больше, нежели самих участников.

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