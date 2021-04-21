Граждане Бразилии советуют США заниматься внутренними проблемами, а не Россией

Читатели бразильского издания Folha de S. Paulo удивились, что США оказались недовольны закрытием воздушного пространства над Крымом со стороны России.

Читатели бразильского издания Folha de S. Paulo удивились, что США оказались недовольны закрытием воздушного пространства над Крымом со стороны России.

Бразильцы в комментариях рекомендуют Вашингтону перестать спонсировать деятельность по дестабилизации ситуации в России, а лучше заняться делами своего государства. Жителей страны пишут, что Америка и ее союзники вмешиваются в дела славянских государств.

"В Америке столько проблем, Байдену уже пора этим заняться, а не спонсировать действия по дестабилизации России", — пишет один из комментаторов.

"Меня не обманет эта избирательность, которая распространяется только на финансируемого ими Навального", — категорично заметил другой читатель.

Еще один участник беседы отметил, что Америка всегда вела себя вызывающе, а сейчас находится в отчаянии. Президент России Владимир Путин же является выдающимся политиком, который не поддается на провокации Запада, пишут комментаторы.