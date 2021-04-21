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19:47   21 Апреля 2021
Политика

Граждане Бразилии советуют США заниматься внутренними проблемами, а не Россией

Граждане Бразилии советуют США заниматься внутренними проблемами, а не Россией

Читатели бразильского издания Folha de S. Paulo удивились, что США оказались недовольны закрытием воздушного пространства над Крымом со стороны России.

Бразильцы в комментариях рекомендуют Вашингтону перестать спонсировать деятельность по дестабилизации ситуации в России, а лучше заняться делами своего государства. Жителей страны пишут, что Америка и ее союзники вмешиваются в дела славянских государств.

"В Америке столько проблем, Байдену уже пора этим заняться, а не спонсировать действия по дестабилизации России", — пишет один из комментаторов.

"Меня не обманет эта избирательность, которая распространяется только на финансируемого ими Навального", — категорично заметил другой читатель.

Еще один участник беседы отметил, что Америка всегда вела себя вызывающе, а сейчас находится в отчаянии. Президент России Владимир Путин же является выдающимся политиком, который не поддается на провокации Запада, пишут комментаторы.

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#сша #крым #бразилия

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