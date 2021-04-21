Граждане Бразилии советуют США заниматься внутренними проблемами, а не Россией
Читатели бразильского издания Folha de S. Paulo удивились, что США оказались недовольны закрытием воздушного пространства над Крымом со стороны России.
Бразильцы в комментариях рекомендуют Вашингтону перестать спонсировать деятельность по дестабилизации ситуации в России, а лучше заняться делами своего государства. Жителей страны пишут, что Америка и ее союзники вмешиваются в дела славянских государств.
"В Америке столько проблем, Байдену уже пора этим заняться, а не спонсировать действия по дестабилизации России", — пишет один из комментаторов.
"Меня не обманет эта избирательность, которая распространяется только на финансируемого ими Навального", — категорично заметил другой читатель.
Еще один участник беседы отметил, что Америка всегда вела себя вызывающе, а сейчас находится в отчаянии. Президент России Владимир Путин же является выдающимся политиком, который не поддается на провокации Запада, пишут комментаторы.