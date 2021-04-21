Экс-премьер Украины Азаров шокирован украинцами, обрадованными повышением тарифов ЖКХ

Некоторые граждане Украины не против десятикратного повышения тарифов ЖКХ, удивлен Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров «сам себе не поверил», когда узнал, что новые власти страны умудрились внушить украинцам, будто десятикратное повышение тарифов ЖКХ — это хорошо.

По словам политика, причина кроется в конкретной идеологии, предполагающей, что добиться материального успеха очень легко, если прикладывать к этому усилия. Эта идея неправильная, считает Азаров, но повторенная многократно ложь, к сожалению, «становится правдой».

«Я сам себе не поверил, когда узнал, что есть определенный процент людей, которые считают, что повышение тарифов в 10–15 раз — это благо для страны. То есть даже это успели вдолбить людям. Эта идея неэкономична, это средство ограбления населения. Но часть считает эту идею правильной», — поделился Азаров в эфире радио «Студия Аврора».

Экономическая ситуация на Украине, особенно в вопросе материального неравенства и колоссального разрыва в доходах бедных и богатых, пока не «взорвалась» массовым недовольством только из-за пропаганды, считает бывший премьер государства.

Тем не менее большинство населения страны не поддерживает националистические идеи, активно насаждаемые властями страны с 2014 года, утверждает Азаров.

«Даже сейчас при разгуле неонацистов в Киеве в день рождения Степана Бандеры 1 января собирается несколько тысяч человек. Для многомиллионного города и многомиллионной страны это ничто», — заключил экс-премьер.

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