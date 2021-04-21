Тегеран анонсировал срочный запуск нового иранского маршрута в обход Суэца

Новый транзитный коридор, соединяющий Персидский залив и Черное море, уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Об этом заявил представитель иранского Министерства дорог и городского развития, гендиректор по транзиту Амин Тарафо.

Новый транзитный коридор, соединяющий Персидский залив и Черное море, уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Об этом заявил представитель иранского Министерства дорог и городского развития, гендиректор по транзиту Амин Тарафо.

Слова иранского чиновника в среду, 21 апреля, приводит информационное агентство Mehr.

«Транзитный коридор Персидский залив — Черное море будет создан с целью развития транспортной дипломатии стран — членов проекта и к их совместной выгоде от новых (логистических) преимуществ», — сообщил Тарафо.

Также сотрудник транспортного министерства напомнил, что с инициативой данного транспортного коридора Тегеран выступил в 2016 году, после чего была проведена серия переговорных раундов с участием экспертов – в столице Ирана, в Софии, Тбилиси, и опять в Тегеране. В пятом раунде переговоров, который состоялся в Ереване 19 апреля 2021 года, участие приняли делегации Ирана, Грузии, Армении, Болгарии и Греции.

«Учитывая его экономическую эффективность и безопасность, запуск этого коридора ускорит азиатскую торговлю с Европой и создаст еще большую привязку транзита к региональной и международной торговле между Ираном, странами Южного Кавказа и Черного моря», — рассказал иранский чиновник.

Также он добавил, что к соглашению по транспортному коридору из Персидского залива в Черное море могут присоединиться и другие государства, если страны-участники проекта одобрят их присоединение.

Напомним, недавний инцидент с блокировкой судоходства по Суэцкому каналу продемонстрировал необходимость искать и создавать альтернативные транспортные маршруты между Востоком и Западом. ;К этому поиску присоединился и Иран, который может предоставить глобальной торговле коридор Север – Юг. Об этом ранее заявил зампредседателя Совета директоров Международной ассоциации транспортных компаний Хорасана – Махмуд Оммати, слова которого передает EADaily.

По словам Оммати, Суэцкий канал является долгосрочным коридором для транзита энергоносителей и товаров между Азией и Европой. Однако остановка судоходства по Суэцкому каналу почти на неделю в марте 2021 года, из-за севшего на мель контейнеровоза, показала всему миру, что мировая торговля нуждается в альтернативных транспортных маршрутах.