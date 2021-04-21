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19:18   21 Апреля 2021
Общество

Недосып и хронический стресс могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Недосып и хронический стресс могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Риск развития болезни Альцгеймера может возрастать из-за недосыпа и хронического стресса. Об этом рассказала врач-невролог Марина Аникина.

По словам специалиста, нарушения сна и стрессовое состояние могут провоцировать развитие подобных недугов. Это подтверждается специально проведенными исследованиями, которые выявили изменения в организме человека, схожие с теми, что наблюдаются у пациентов с Альцгеймером, передает телеканал "Звезда".

Аникина также сообщила о существовании теории, которая предполагает, что из-за неправильной стрессовой эксплуатации мозга в течение длительного времени могут происходить нарушения в работе органа. Как следствие, он переходит в режим ожидания, который затем грозит более масштабными проблемами.

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#стресс #альцгеймер #недосып

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