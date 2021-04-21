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19:17   21 Апреля 2021
Происшествия

Пожарные потушили загоревшиеся рядом с аэропортом Пулково склады

Пожарные потушили загоревшиеся рядом с аэропортом Пулково склады

Крупный пожар, вспыхнувший рядом с территорией петербургского аэропорта Пулково, потушили сотрудники МЧС.

Изначально возгорание заметили пилоты воздушного судна, подлетающего к аэропорту. Именно они подали сигнал о происшествии на пульт диспетчера. Сотрудники аэропорта передали информацию о возгорании в ведомство.

По предварительной информации, пожар не представлял никакой угрозы аэродрому и полетам. Борьбу с огнем оперативно завершили. По словам источника ФАН, горели склады с пиломатериалами. Пожарные до сих пор работают на месте ЧП, чтобы пролить все очаги возгорания. Причину происшествия установят дознаватели.

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#мчс #пожар #пулково

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