Росстат озвучил, на сколько выросли цены в апреле

С начала года инфляция составила 2,5%.

С 13 по 19 апреля инфляция в России составила 0,2%. Об этом сообщает Росстат. С начала второго месяца весны цены на товары выросли на 0,4%, а с начала года - на 2,5%.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2021 год в сторону увеличения: по итогам года она составит 3,7-4,2%.

В Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ продолжать ответственную финансовую политику и сдерживать инфляцию в районе 4%.