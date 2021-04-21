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19:26   21 Апреля 2021
Россия

Росстат озвучил, на сколько выросли цены в апреле

Росстат озвучил, на сколько выросли цены в апреле

С 13 по 19 апреля инфляция в России составила 0,2%. Об этом сообщает Росстат. С начала второго месяца весны цены на товары выросли на 0,4%, а с начала года - на 2,5%.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2021 год в сторону увеличения: по итогам года она составит 3,7-4,2%.

В Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ продолжать ответственную финансовую политику и сдерживать инфляцию в районе 4%.

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#цены #центробанк #инфляция

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