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19:01   21 Апреля 2021
Общество

Россиянам рассказали, как снизить высокое давление без лекарств

Россиянам рассказали, как снизить высокое давление без лекарств

Способ снизить артериальное давление без таблеток назвала врач-кардиолог Мария Чайковская. Для этого нужно сделать специальное дыхательное упражнение.

Одна рука должна лежать на груди, а вторая — на животе рядом с пупком. Так будет задействована диафрагма. После этого нужно медленно вдыхать через нос. Живот будет округляться на вдохе и сдуваться на выдохе. Рука на груди должна оставаться без движения, объяснила Чайковская.

Важно сосредоточить внимание на дыхании и делать глубокие вдохи и выдохи, по шесть в минуту. При этом упражнение можно делать не всем. Его рекомендуется использовать только людям, у которых не наблюдаются низкие показатели пульса, дополнила специалист.

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