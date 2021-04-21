Важность льгот для инвестирующего в спорт бизнеса обсудят в медиацентре "Патриот"

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на актуальную тему субсидирования предпринимателей, инвестирующих в спорт.

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на актуальную тему субсидирования предпринимателей, инвестирующих в спорт.

Пресс-конференция на тему "Нужны ли налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль?" пройдет в четверг 22 апреля в 11:00 по московскому времени. Организаторами мероприятия выступают ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот".

Согласно информации из Минспорта, сейчас в России начинается строительство физкультурно-оздоровительных центров по месту работы. Предполагается, что это привлечет больше российских жителей к занятиям спортом и физической культурой. Открытие центров будут стимулировать также с помощью налоговых льгот.

Член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге и заместитель председателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев расскажет о потенциальных вариантах снижения страховых взносов для компаний и предпринимателей, которые решили вложиться в развитие спорта.

Помимо Соловьева, в мероприятии примут участие эксперт по налогам Геннадий Сандырев, вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева, а также Петр Арефьев, занимающий должность доцента департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. Эфир будет проходить здесь.