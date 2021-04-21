Биткоин-кошелек штабов Навального "оживился" перед проведением митингов

Активное поступление денежных средств на криптовалютный счет штабов блогера Алексея Навального началось за несколько дней до объявленных акций протеста.

Активное поступление денежных средств на криптовалютный счет штабов блогера Алексея Навального началось за несколько дней до объявленных акций протеста.

В общей сложности соратники основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России) получили более миллиона рублей. Очередные несанкционированные митинги анонсировали директор ФБК Иван Жданов и менеджер проектов фонда Леонид Волков.

Накануне анонса незаконных акций на биткоин-кошелек штабов Навального начали поступать переводы. Наиболее крупный из них составил 426 532 рубля по курсу на 20 апреля.

На следующий день баланс увеличился на 109 053 рубля. А в понедельник, 19 апреля, одним переводом на криптовалютный счет поступило 174 878 рублей. Если учитывать более мелкие операции в этот день, то биткоин-кошелек пополнился на 258 415 рублей.

20 апреля неизвестные осуществили три перевода на общую сумму 112 252 рубля. Получается, что за последние четыре дня на биткоин-кошелек штабов Навального было перечислено 909 915 рублей, пишет Федеральное агентство новостей.

На данный момент окончательный баланс счета составляет чуть меньше 1,5 миллиона рублей. Биткоин-кошелек штабов "оживился" именно перед проведением незаконных акций протеста. Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее. Например, за время подготовки и проведения январских митингов ФБК получил около 6,5 миллиона рублей биткоинами.