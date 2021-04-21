Биткоин-кошелек штабов Навального "оживился" перед проведением митингов
Активное поступление денежных средств на криптовалютный счет штабов блогера Алексея Навального началось за несколько дней до объявленных акций протеста.
В общей сложности соратники основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России) получили более миллиона рублей. Очередные несанкционированные митинги анонсировали директор ФБК Иван Жданов и менеджер проектов фонда Леонид Волков.
Накануне анонса незаконных акций на биткоин-кошелек штабов Навального начали поступать переводы. Наиболее крупный из них составил 426 532 рубля по курсу на 20 апреля.
На следующий день баланс увеличился на 109 053 рубля. А в понедельник, 19 апреля, одним переводом на криптовалютный счет поступило 174 878 рублей. Если учитывать более мелкие операции в этот день, то биткоин-кошелек пополнился на 258 415 рублей.
20 апреля неизвестные осуществили три перевода на общую сумму 112 252 рубля. Получается, что за последние четыре дня на биткоин-кошелек штабов Навального было перечислено 909 915 рублей, пишет Федеральное агентство новостей.
На данный момент окончательный баланс счета составляет чуть меньше 1,5 миллиона рублей. Биткоин-кошелек штабов "оживился" именно перед проведением незаконных акций протеста. Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее. Например, за время подготовки и проведения январских митингов ФБК получил около 6,5 миллиона рублей биткоинами.