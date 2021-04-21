Range Rover влетел в бывшее здание тульской ГИБДД

Водитель элитного внедорожника на большой скорости въехал в постройку на улице Советской в Туле. При столкновении мужчина не пострадал.

Водитель элитного внедорожника на большой скорости въехал в постройку на улице Советской в Туле. При столкновении мужчина не пострадал.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что мужчина, находившийся за рулем Range Rover, был трезв и вполне здоров. По какой причине произошло ДТП, пока неизвестно.

По одной из версий, туляк попал в аварию в тот момент, когда пытался избежать столкновения с другой машиной. Полицейские продолжают работать на месте происшествия. Им предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.