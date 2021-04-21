Кошкин: Меркель ставит «точку» в вопросе «СП– 2» не смотря на давление США

Америка продолжит давить на Германию из-за газопровода «Северный поток – 2», но для Берлина этот проект необходим, поэтому он от него не откажется.

Америка продолжит давить на Германию из-за газопровода «Северный поток – 2», но для Берлина этот проект необходим, поэтому он от него не откажется.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный политолог Андрей Кошкин, комментируя заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала тему российско-немецкого проекта «Северный поток – 2» с политической борьбой.

По словам Меркель, Евросоюз, несмотря на имеющиеся противоречия из-за «Северного потока – 2», нашла общую для всех стран позицию, внеся изменения в Газовую директиву ЕС и разрешив строительство газопровода. Также канцлер ФРГ добавила, что газ, который пойдет по «Северному потоку – 2», ничем не будет отличаться от того газа, который приходит в Европу транзитом через Украину.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, Германия стремится подчеркнуть свой коммерческий интерес в достройке газопровода «Северный поток – 2» и поэтому напоминает о том, как выгоден ей этот проект.

«Так вот, Ангела Меркель правильно акцентирует внимание на том, что в тяжелейший переходный период перевода экономики на безопасные для экологии энергетические ресурсы очень важен трубный газ из России, — отметил эксперт. — Меркель свою точку в этом разговоре поставила. Это не значит, что окончательно, потому что Вашингтон все время давит на Германию»

После того, как строительство газопровода переместится в район Балтийского моря, где Германия может оказывать влияние, работа начнет продвигаться быстрее, добавил Кошкин.

Для Германии этот проект имеет большую экономическую важность, и при этом Германия имеет особенный – очень серьезный вес в Евросоюзе.

«Разногласия, думаю, будут продолжаться между Вашингтоном, Берлином и Брюсселем. <…> Вашингтон будет продолжать вставлять палки в колеса, чтобы продавить свой коммерчески выгодный для него вариант – "кормить" Европу очень дорогим сжиженным американским газом», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, «Северный поток – 2» представляет собой состоящий из двух ниток газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, который напрямую по дну Балтийского моря соединит Россию и Германию.

Однако против завершения данного проекта активно выступают Соединенные Штаты Америки, которые боятся, что Европа попадет в энергетическую зависимость от России. И одновременно с этим Штаты стремятся продавать европейским потребителям собственный сжиженный природный газ по гораздо более высокой цене, чем европейцы платят за российский газ, поступающий к ним по газопроводу.