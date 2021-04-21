«Просто заткнись»: в США возненавидели Нэнси Пелоси, благодарившую Флойда за смерть

Пелоси поблагодарила афроамериканца Джорджа Флойда за гибель, разозлив весь электорат Демпартии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси поблагодарила афроамериканца Джорджа Флойда за его гибель. Результат необдуманного публичного заявления возымел обратный эффект: теперь десятки тысяч американцев, голосовавших за демократов, требуют отставки чиновницы за циничные слова.

Заявление Пелоси прозвучало после прошедшего 21 апреля судебного заседания, по итогам которого присяжные признали бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда при задержании в мае 2020 года. После этого в США начались многочисленные уличные протесты против расизма и полицейского насилия под лозунгом «Black Lives Matter» — «Жизни афроамериканцев важны».

«Спасибо тебе, Джордж Флойд, за то, что ты принес себя в жертву во имя справедливости», — заявила Пелоси.

Примечательно, что абсолютное большинство инфлюенсеров, возмутившихся словами Пелоси, являются сторонниками Демпартии США. Так популярный в Америке дизайнер Энди Исаак одним из первых высказался по поводу слов Пелоси. Предложение художника перестать избирать на высшие государственные должности «действительно старых людей» поддержали в Twitter около 40 тысяч человек — не исключено, что высказывание было в том числе «камнем в огород» 78-летнего президента Штатов Джо Байдена.

«Услышав комментарии Нэнси Пелоси по поводу Джорджа Флойда, мое единственное политическое мнение состоит в том, что мы должны прекратить избирать действительно старых людей на такие должности и обеспечить соблюдение ограничений по срокам их пребывания на них», — считает Исаак.

Военный журналист Келси Атертон упрекнул Пелоси в том, что она говорит о Флойде как о мученике, погибшем за гражданские права и представляет его сознательно рискующим активистом с политическими целями, но на самом деле Флойд был просто жертвой злоупотребления полицейскими полномочиями. Атертона поддержали более 20 тысяч человек.

«Она [Пелоси, — прим.ред.] в корне неверно понимает, почему убийство Флойда было насилием, которое полиция решила применить к нему в повседневной жизни», — отметил Атертон.

Блогер из Миннеаполиса и активист BLM с ником Abs не на шутку разозлился после фразы Пелоси, вспомнив сказанные ранее слова мэра Джейкоба Фрея: тот заявил, что Флойд после смерти сделал Миннеаполис «лучшим городом».

«Я думаю, политикам стоит хотя бы раз просто заткнуться, черт возьми», — написал в Twitter Abs, собрав на этой записи около 30 тысяч лайков.

Популярная в США блогер Клэр Виллет напомнила, что Пелоси — белая женщина, а значит и ее комментарии о полицейском насилии над афроамериканским населением должны быть более тактичными.

«Пелоси сошла с ума, но она также не единственный белый человек, который скажет это сегодня. Так что просто напоминаю о том, что жертвы убийства не "жертвуют собой". Джордж Флойд не выбирал такую судьбу. Он хотел остаться в живых. Он умолял об этом. Он не был мучеником», — написала Виллет, собрав 23 тысячи лайков и более 4 тысяч репостов.

Блогер афроамериканского происхождения Альберт Ли также акцентирует внимание общественности на расовом вопросе в американской политике.

«Пелоси, поблагодарив Джорджа Флойда за его "жертву", продолжает традицию белых людей, находящихся у власти и считающих нас черными пешками на своих шахматных досках из слоновой кости. Жизнь Джорджа Флойда имела значение до того, как он был убит», — заявил Ли.

Бывшая журналистка телеканала CNN Кейтлин Синклэйр возмущена отнюдь не неподобающими словами об убитом, а скорее отсутствием столь комплиментарных заявлений в адрес американских полицейских и военных, рискующих жизнью по долгу службы ежедневно.

«У нас есть Нэнси Пелоси, которая благодарит Флойда за «его жертву». Когда в последний раз она благодарила наших ветеранов? Офицеров полиции? Тех, кто борется за эту страну, принося высшую жертву. Обратите внимание на то, кого наши лидеры ставят в приоритет», — написала Синклэйр в Twitter.

Ранее в середине января один из участников протестов у Капитолия, ворвавшийся в кабинет Нэнси Пелоси, был найден мертвым. Причиной смерти Кристофера Стэнтона стало самоубийство, утверждают судебно-медицинские эксперты. Во время штурма здания Конгресса США мужчина выложил в интернет фотографию рабочего стола Пелоси: не исключено, что в тот раз он видел конфиденциальные документы. Подробнее читайте в нашей статье.