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17:51   21 Апреля 2021
Общество

Сразу три активиста КПРФ один за другим скончались в Омске

Сразу три активиста КПРФ один за другим скончались в Омске

Три омских активиста от КПРФ — Иван Матвеев, Александра Жук и Александр Засыпкин — скончались в апреле. 

Так, 8 апреля умер первый секретарь Знаменского муниципального образования КПРФ Иван Матвеев. Он входил в состав комиссии по сельскому хозяйству и экологии в городе. Траурная церемония похорон состоялась 10 апреля.

Накануне, 20 апреля, прошли похороны 82-летнего инструктора отдела пропаганды и агитации регионального отделения КПРФ Александры Жук. Женщина, по данным СМИ, до последнего дня была приверженкой коммунистической идеологии и работала в партии.

Сегодня, 21 апреля, организовано прощание с экс-руководителем отделения КПРФ Большереченского района Александром Засыпкиным. Мужчина скончался в возрасте 73 лет. Незадолго до смерти активист принимал участие в распространении агитационных материалов партии.

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#кпрф #активисты #омск

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