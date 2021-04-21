Песков раскрыл смысл крылатого выражения Путина о красных линиях в послании парламенту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о смысле фразы президента РФ Владимира Путина о красных линиях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о смысле фразы президента РФ Владимира Путина о красных линиях.

Государственный лидер в послании Федеральному собранию предостерег другие страны от перехода красных линий в отношениях с Россией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин в данном случае имел в виду ущемление интересов государства и недопущение вмешательства в политические процессы внутри России.

"Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", — разъяснил Песков.

Представитель Кремля не стал вдаваться в подробности относительно того, кому именно было адресовано предупреждение Путина о недопущении пересечения красных линий. Песков отшутился, отметив, что Путин уже предупредил "Шерхана и прилипал".